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İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor. (AA)

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