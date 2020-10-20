İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor. (AA)
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