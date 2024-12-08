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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'da forma giyen Michail Antonio trafik kazası geçirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 09:07
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Michail Antonio trafik kazası geçirdi. Kazayı dev kulüp yaptığı açıklamayla duyurdu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'da forma giyen Michail Antonio trafik kazası geçirdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Haam United, resmi hesabından yaptığı paylaşımla forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

West Ham'ın açıklamasında, "West Ham United, forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bugün bir trafik kazası geçirdiğini teyit ediyor. Kulüpteki herkesin en aklı ve duaları şu anda Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Kulüp konuyla ilgili güncel açıklamayı en kısa sürede yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanmayan görüntülerde ağır bir kazaya karışan Ferrari fotoğrafı bulunuyor.

BİLİNCİ YERİNDE

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West Ham United, Michail Antonio'nun durumuna ilişkin bir bilgilendirme paylaştı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Michail Antonio'nun bugün öğleden sonra Essex bölgesinde bir trafik kazası geçirdiği ve durumunun şu anda stabil olduğu belirtildi. Michail Antonio'nun bilincinin yerinde olduğu ve iletişim kurabildiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İngiltere premier lig
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