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İngiltere Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'ya baskı yapıyor

07.05.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Türkiye'yi "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'ya büyük baskı var. Ayrıca, Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps, kırmızı listedeki ülkeler için "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı." ifadelerini kullandı.

İngiltere Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'ya baskı yapıyor

İstanbul'da Manchester City ile Chelsea arasında Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiltere'de UEFA'ya çok büyük bir baskı var.

KIRMIZI LİSTEYE DAHİL EDİYORLAR

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil edeceğini açıkladı. Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps, kırmızı listedeki ülkeler için "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı." ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN KARARINI BEKLİYORUZ"

Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps ayrıca, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli. İki İngiliz kulübünün yer alacağı finali burada düzenlemeye hazırız ancak kararı UEFA verecek. Onların cevabını merakla bekliyoruz." dedi.

İngiliz hükümetinin de Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA ile görüşmeler yaptığı ve UEFA'ya bu konuda ciddi bir baskı yapıldığı kaydedildi.

ASTON VILLA BAŞVURU YAPMIŞTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Villa Park'ta oynanması için bir süre önce başvuruda bulunmuş ancak UEFA'dan olumlu yanıt alamamıştı. İngiliz basını, Tottenham'ın finali düzenlemek için istekli olduğunu da kaydetti.

Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde yapılacak.

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