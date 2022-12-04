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İngiltere Senegal'i 3-0 mağlup etti! Bunun adı erken final...

04.12.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadele İngiltere'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

İngiltere Senegal'i 3-0 mağlup etti! Bunun adı erken final...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetti. İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelirken, mücadele 3-0 İngiltere'nin üstünlüğü ile tamamlandu. Bu sonuçla Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşmişti.

İLK TEHLİKE SENEGAL'DEN

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Karşılaşmanın 4. dakikasında İngiltere'nin orta sahada kaybettiği top sonrası Pathe Ciss'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Boulaye Dia, kontrol sonrası ceza sahasına girerken John Stones ve Harry Maguire'dan kurtulmak istedi ama Maguire'ın müdahalesi ile top kaleci Jordan Pickford'da kaldı.

AZ FARKLA DIŞARDA

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  1. dakikada Harry Maguire'ın çıkarken yaptığı pas hatası sonrası sağ kanatta topla buluşan Krepin Diatta'nın ortasına ceza sahası içindeki Boulaye Dia'nın vuruşu John Stones'a çarpıp Ismaila Sarr'ın önünde kaldı ve Sarr'ın altı pas içinde Jordan Pickford'dan önce yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

İLK İSABET, İLK GOL

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Gol perdesi mücadelenin 38. dakikasında açıldı. Harry Kane'in ara pasına hareketlenen Jude Bellingham'ın içeri çevirdiği topta Jordan Henderson'ın vuruşu ağlara gitti ve İngiltere, maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu.

KANE GOLLE TANIŞTI

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İlk golün üstünden kısa bir süre geçmişti ki 45+3. dakikada hücumdaki Senegal'de Pathe Ciss'in kontrolü iyi olmadı ve topu kazanan Jude Bellingham, rakibinden sıyrılarak sol kanattaki Phil Foden'ı gördü. Foden, tekte topu sağındaki Harry Kane'e bırakırken Kane, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atıp farkı 2'ye çıkardı.

FARK 3'E ÇIKTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısına da baskılı başlayan İngilizler, karşılaşmanın 57. dakikasında farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan içeri kesilen topta Saka tek vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

RAKİP FRANSA!

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Bu sonuçla Senegal Dünya Kupası'na veda ederken, İngiltere çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. İngilizler'in çeyrek finaldeki rakibi ise Polonya'yı turnuva dışına iten son şampiyon Fransa oldu.

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