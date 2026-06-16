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İngiltere sosyal medya kararı aldı: Telegram'ın sahibi isyan etti

Pavel Durov, İngiltere’nin 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirme planının gençleri korumak yerine daha büyük risklerle karşı karşıya bırakabileceğini savundu. Durov, gençlerin VPN kullanımına yönelerek daha tehlikeli içeriklere erişebileceğini öne sürdü.

İngiltere sosyal medya kararı aldı: Telegram'ın sahibi isyan etti

Telegram'ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, İngiltere'de 16 yaşından küçükler için sosyal medyanın yasaklanmasının gençleri daha fazla tehlikeye atacağını söyledi.

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de 16 yaşından küçükler için sosyal medyaya yasak getirme kararı alınmasını değerlendirdi.

İngiltere'deki gençlerin sosyal medya yasağı nedeniyle VPN kullanmaya yöneleceğini belirten Durov, "Gençler bu tür yasaklar nedeniyle VPN kullanmaya yönelecek ve bu onları daha kötü yasa dışı içeriklere maruz bırakabilecek." görüşünü savundu.

Rus hükümetinin Telegram'ı yasakladığı dönemde Rus gençlerin yüzde 95'inin uygulamayı kullanmaya devam ettiğini aktaran Durov, kullanıcıların önemli oranda VPN'e geçtiğini kaydetti.

Durov, "Hiçbir yasa iyi ebeveynliğin yerini alamaz." ifadesini kullanarak, ebeveynlerin çocukların dijital tüketimini sınırlamak için halihazırda ebeveyn kontrolleri, ekran süresi kısıtlamaları veya akıllı telefon vermeme gibi araçlara sahip olduğunu vurguladı.

İngiltere'de tüm sosyal medya kullanıcılarının 16 yaşından büyük olduklarını kimlik, yüz taraması veya banka kartıyla kanıtlamak zorunda kalacağını savunan Durov, ülkede siyasi paylaşımlar nedeniyle her yıl binlerce kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Durov, söz konusu uygulamanın çocukları korumaktan çok daha fazla kişiyi tespit etmeye yönelik olabileceği yorumunda bulundu.
Kaynak: AA

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