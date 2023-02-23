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İngiltere'ye gitmişti! Pelkas, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönüyor

23.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den sezon başında Jorge Jesus'un isteğiyle takımdan ayrılarak Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edildi.

İngiltere'ye gitmişti! Pelkas, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Hull City'e kiralanan Pelkas'ın İngiltere macerası kısa sürüyor. Hull City formasıyla bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı gösteren Yunan futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği öğrenildi.

SEZON SONUNDA DÖNÜYOR

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Pelkas'ın performansından memnun olmayan Hull yönetimi, Fenerbahçe ile görüşerek yıldız oyuncuyla sözleşme imzalamayacak. Fenerbahçe'nin de kadrosunda düşünmediği Yunan oyuncu sezon sonunda transfer listesine konulacak.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

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Pelkas'ın eski takımı olan PAOK'un Yunan futbolcuyla yakından ilgilendiği ve durumunu öğrenebilmek için rapor aldığı ifade edildi.

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