İngiltere'de düzenlenen IAAPA Expo Europe fuarına DOF Robotics imzası

İSTANBUL (AA) - DOF Robotics, ABD'de çok popüler olan Monster Jam Grave Digger ürünü ile İngiltere'de düzenlenen IAAPA Expo Europe fuarında yerini aldı.

DOF Robotics'ten yapılan açıklamaya göre, dünya atraksiyon endüstrisinin çatı kuruluşu olan ve eğlence sektöründeki son trendlerin nabzının attığı IAAPA Expo Europe, 12-15 Eylül'de İngiltere’de yoğun katılımla gerçekleşti.

DOF Robotics de ABD'de çok popüler olan Monster Jam Grave Digger ürünü ile fuarda yerini aldı. Tamamen yerli imkanlarla yazılımlarını ve tasarımlarını geliştiren DOF Robotics, "platin sponsor" olarak da desteklediği fuarda dikkati çeken markalar arasında oldu.

- "Uluslararası fuarlar, pazarlama faaliyetlerinin önemli ayağını oluşturuyor"

Atraksiyon endüstrisi için geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra sağlık ve lojistik sektörlerinde hizmet vermek üzere AR-GE faaliyetleri de yürüten DOF Robotics’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Global pazarda ve sektörde Türkiye'nin ağırlığını artırmak için uluslararası fuarlara katılım, markaların pazarlama faaliyetlerinin önemli ayağını oluşturuyor. DOF Robotics olarak geçtiğimiz yıldan bu yana başta Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki fuarlar başta olmak üzere hedef kitlemizle etkileşim kurabileceğimiz çok sayıda organizasyona desteklerimizi sunduk. İrili ufaklı her platformda yer alarak ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mertcan, IAAPA'nın yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip ve sektörel olarak dünyanın en önemli organizasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın nabzının attığı bu etkinliğin az sayıdaki Türk üyesinden biriyiz. Bunun yanı sıra böylesine önemli bir organizasyonun Türk imzası taşıyan bir kurum olarak sponsorluğunu da üstlenmenin bize ayrı bir gurur verdiğini de belirtmek isterim. 2016 yılında Hurricane ürünümüz ile birlikte eğlence sektörünün en prestijli ödülü olan IAAPA Brass Ring Award sahibi olmanın sevincini yaşamıştık. Gelecek dönemde de sektöre imza niteliği taşıyacak başarıları yakalamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Marvel ve Feld Entertainmet gibi dünyaca ünlü markalarla iş birlikleri de yaptıklarını bildiren Mertcan, "Şu anda simülatör üreticileri arasında yazılımını kendisi geliştiren dünyada ilk 10, Türkiye’de ise bu alanda tek firma konumundayız. DOF Robotics'i ve ülkemizi bu alanda zirveye taşımak noktasında yeni lisans anlaşmaları yapmak, yeni iş birliktelikleri oluşturmak büyük önem taşıyor. Fuarda sergilediğimiz Monster Jam Grave Digger ürünümüz de bu iş birlikteliklerimiz neticesinde oluşturulmuş ürünlerimizden. ABD'de çok fazla bilinirliği olan Monster Jam, kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor ve oluşturulan simülasyonlar ile kullanıcılara yarış hissini birebir yaşatabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

