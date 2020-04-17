Iniesta'dan Barcelona itirafı: Dönmeyi çok isterim!

Bir futbol maçı ya da dolu bir tribün fotoğrafına baktığımda yeniden futbol oynama konusunda umutsuz hissediyorum diyen Iniesta "dramatik konuşmak istemem ancak sezonun tamamlanmasının çok zor olduğu görülüyor" şeklinde konuştu.

Futbol dünyasının içerisinde bulunduğu duruma da değinen Iniesta, "Liverpool gibi şampiyonluk konusunda avantajlı olan takımları düşündüğümüzde gerçekten çok zor bir durum. Nasıl çözülecek bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski takımı hakkında da konuşan Iniesta; "Barcelona'da bizim jenerasyonumuz bir daha tekrarlanmayacak ancak bu yerine gelen takımların beklentileri karşılayamayacağı anlamına gelmiyor. Puyol ve Xavi'nin gidişine tanıklık ettim yine de çevremde harika bir takım vardı" şeklinde konuştu.

Akademisinden yetiştiği Barcelona ile dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan İspanyol yıldız; "Bu kulüpte takım kötü giderken de La Masia'dan gençlere şans verildi. Oyuncular akdemiden geliyor, 10-15 yıl A takımda oynuyor ve kaptan oluyorlar. Böyle bir şey hiç ama hiç kolay değil. Özellikle de benim jenerasyonumda çıkan ya da bizden sonra yetişen Messi, Busquets ya da Pique'yi düşündüğümüzde"