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Iniesta'dan Barcelona itirafı: Dönmeyi çok isterim!

İSPANYA HABERLERİ  | 17.04.2020 23:20 | Son Güncelleme

22 yıl Barcelona kulübüne hizmet eden ve günümüzde Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe forması giyen Andres Iniesta, İspanyol basınına konuştu.

Iniesta'dan Barcelona itirafı: Dönmeyi çok isterim!

Bir futbol maçı ya da dolu bir tribün fotoğrafına baktığımda yeniden futbol oynama konusunda umutsuz hissediyorum diyen Iniesta "dramatik konuşmak istemem ancak sezonun tamamlanmasının çok zor olduğu görülüyor" şeklinde konuştu.

Futbol dünyasının içerisinde bulunduğu duruma da değinen Iniesta, "Liverpool gibi şampiyonluk konusunda avantajlı olan takımları düşündüğümüzde gerçekten çok zor bir durum. Nasıl çözülecek bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski takımı hakkında da konuşan Iniesta; "Barcelona'da bizim jenerasyonumuz bir daha tekrarlanmayacak ancak bu yerine gelen takımların beklentileri karşılayamayacağı anlamına gelmiyor. Puyol ve Xavi'nin gidişine tanıklık ettim yine de çevremde harika bir takım vardı" şeklinde konuştu.

Akademisinden yetiştiği Barcelona ile dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan İspanyol yıldız; "Bu kulüpte takım kötü giderken de La Masia'dan gençlere şans verildi. Oyuncular akdemiden geliyor, 10-15 yıl A takımda oynuyor ve kaptan oluyorlar. Böyle bir şey hiç ama hiç kolay değil. Özellikle de benim jenerasyonumda çıkan ya da bizden sonra yetişen Messi, Busquets ya da Pique'yi düşündüğümüzde"

Virüs sürecinde geçirdiği zamanın kendisine enerji kattığını da söyleyen Iniesta, kontratının 2021 yılında biteceğini ancak kariyerini bu tarihte sonlandırmayı planlamadığını da söyledi.

Eninde sonunda Barcelona'ya dönmek istediğini söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Nasıl, ne zaman ve hangi rolde olacağını bilmiyorum ancak Barcelona'ya dönmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu orta saha kendi hayatını konu alan ve çekimleri tamamlanan belgeseli hakkında ise fazla yorumda bulunmadı..

Andres Iniesta'nın Chelsea ve Hollanda ağlarına attığı unutulmaz golleri, eski arkadaşı ve Espanyol futbolcusu Dani Jarque'nin hayatını kaybettiği dönemi, yaşadığı depresyonu ve kendisine dair daha birçok önemli anları Pep Guardiola, Lionel Messi ve Xavi gibi isimlerin ağzından anlatan belgesel "Beklenmeyen Kahraman" 23 Nisan günü gösterime girecek.

(beIN SPORTS)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga barcelona Andreas İniesta

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