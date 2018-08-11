Iniesta Vissel Kobe formasıyla ilk golünü attı!

Japonya Liginde Vissel Kobe ile Jubilo Iwata karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli İspanyol oyuncu, mücadelenin 15. dakikasında muazzam bir gole imza attı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Iniesta, muazzam bir dönüşle topu önüne aldı ve kaleciden sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderdi.
ASİST ALMAN YILDIZ PODOLSKİ'DEN
Iniesta'nın golünde asist bir zamanlar Galatasaray'da da forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski'den geldi.
BARCELONA'DA BİR ÇOK ZAFER YAŞADI
Barcelona ile 9 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra 4 Şampiyonlar Ligi kazanan Iniesta, İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşadı.
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