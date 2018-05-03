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Iniesta'ya Chongqing Dangdai Lifan'dan 27 milyon euroluk teklif!

İSPANYA HABERLERİ  | 03.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'ya veda eden Andres Iniesta'ya Çin'den çılgın bir teklif geldi. Çin'in Chongqing Dangdai Lifan ekibi, Andres Iniesta'ya yıllık 27 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Iniesta'ya Chongqing Dangdai Lifan'dan 27 milyon euroluk teklif!

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Andres Iniesta için Çin'den astronomik bir transfer teklifi geldi.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Çin Ligi ekiplerinden Chongqing Dangdai Lifan, Iniesta'ya yıllık 27 milyon Euro kazanacağı 3 yıllık bir teklif götürdü. Iniesta, teklifi kabul etmesi halinde Çin'de 3 yılda 81 milyon Euro (409 milyon TL) kazanacak.

6 MİLYON ŞİŞE ŞARAP

Çin ekibi, ayrıca Iniesta'ya şarap teklifinde de bulundu. Chongqing Dangdai Lifan, Iniesta'nın ismiyle üretilen şaraplardan 6 milyon şişe alma teklifi yaptı.

Chongqing Dangdai Lifan'ın teklifleri bununla da sınırlı kalmadı. Çin takımı, son olarak Iniesta'ya imaj haklarının %50'sini alma teklifinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
andres iniesta Chongqing Dangdai Lifan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Andres bu teklifi reddedecek halin yok ya. Adamlar senden 6 milyon şarap almayı bile taahhüt etmiş daha ne olsun :)
bu çekikler kesin kara para aklıyor
Adamlar Böcü börtü, Kedi,köpek,maymun,Cenin Eşey ve her fışkı yı yemekten beyinleri yok olmuş kaç Yunana denk geldiğini bilmiyorlar ellam aptal Çekik gözlüler:)
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