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İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak

24.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin 1. Etabında incelemelerde bulundu.

İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak

Başkan Alim Işık’ın çok önemsediği ve Kütahya Belediyesinin önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin 1. Etabındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projenin tamamlandığında hem vatandaşların hem de sanayi esnafının yüzünü güldüreceğini söyledi. Projenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Işık, Türkiye’nin en modern sanayi sitesini şehrimize kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

1 milyon 150 bin metrekare alan üzerine yapılan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak.

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