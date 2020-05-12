İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokaklar boş kalınca ilçenin dört bir yanında sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi koronavirüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşların tedbir amaçlı evde kalmalarından dolayı İnönü Belediyesi ekipleri sokak hayvanları aç kalmasın diye ilçe genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıtıyor. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs salgını sona erene kadar belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama dağıtımına devam edileceği bildirildi.

Sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldığı için ilçe sakinleri bu duyarlı davranıştan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

