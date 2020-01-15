YURTHABER
  4. İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi

İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesinde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi

İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi.

İnönü Üniversitesinin internet sitesinden "Öğrencilerimize duyurulur" başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
İnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavları iptal edildiİnönü Üniversitesi’nde 5i ders sınavları iptal edildi
Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldıMalatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnönü Üniversitesi Malatya Sınav

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Malatya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:41
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Polisin Suç Örgütü Operasyonu Kamerada

Polisin Suç Örgütü Operasyonu Kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.