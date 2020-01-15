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  4. İnönü’de freni boşalan kamyon 3 araca çarparak durabildi

İnönü’de freni boşalan kamyon 3 araca çarparak durabildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında, freni boşalan kamyon önünde ki 3 araca çarparak durabildiği kazada maddi hasarla atlatıldı.Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Kütahya karayolu İnönü Kavşağına yaklaşan bir kamyonun freni boşaldı.

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında, freni boşalan kamyon önünde ki 3 araca çarparak durabildiği kazada maddi hasarla atlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Kütahya karayolu İnönü Kavşağına yaklaşan bir kamyonun freni boşaldı. Kamyon önünde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Dört aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında yol bir süre kısmen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında karayolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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