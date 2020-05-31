YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü’de kahvehaneler dezenfekte edildi

İnönü’de kahvehaneler dezenfekte edildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

İnönü Belediyesi ilçede kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kahvehaneler ve çay ocakları için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda Belediye ekipleri ilçedeki kahvehane ve çay ocaklarında sterilizasyon ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İnönü Belediyesi ilçede kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kahvehaneler ve çay ocakları için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda Belediye ekipleri ilçedeki kahvehane ve çay ocaklarında sterilizasyon ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren ilaçlama çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarına ilçe genelinde ara vermeden devam ediyor.

Dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten kahvehane işletmecileri ve ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Otogarda dezenfekte çalışması

Otogarda dezenfekte çalışması

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Toroslar’daki parklar çiçek açtı

Toroslar’daki parklar çiçek açtı

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:01
İkindi
16:57
Akşam
20:26
Yatsı
22:08

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Rüya Eczanesi
Tepebasi
Timur Eczanesi
Odunpazari
Yıldız Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Bilgin Eczanesi
Tepebasi
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Online pilates eğitimleri sürüyor

Online pilates eğitimleri sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.