İnşaat sektörü canlandı, yeni projeler bir bir yükseliyor

İnşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte firmalar yeni projelerini bir bir hayata geçiriyor. Kocaeli’nde vatandaşlar özellikle deniz manzaralı daireleri tercih ediyor. Bir çok proje lansman fiyatıyla satışa çıkıyor.

İnşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte bir çok proje de hayata geçmeye başladı. Başiskele ilçesi Yuvacık Tınaztepe’de Torunoğlu A.Ş. tarafından inşa edilecek Körfez manzaralı 102 lüks konutta da inşa çalışmaları başlıyor. Şehrin gelişmeye ve yatırıma müsait alanlarından olan Tınaztepe Yuvacık’ta inşa edilecek Royal Country evleri, İzmit merkezine 10 dakika mesafede bulunuyor. 19 bin metrekarelik inşaat alanıyla toplamda 6 adet blok ve 102 daireden oluşan projede, farklı m2’lerde 3+1 ve 4+1 bahçe dubleksler, 2+1 ve 3+1 normal daireler ile 3+1 çatı dubleksler yer alıyor.

Yüzde 75’i yeşil alan

Yüksek kaliteli yaşam standardı ile yaşamak isteyenler için farklı tiplerdeki daire modelleriyle tasarlanan evler, lansmana özel fiyatlar ve ödeme koşulları ile satışa sunuldu. İzmit Körfezi’ne bakan manzarası ve bol oksijenli temiz havaya sahip, yüzde 75’i yeşil alan ve doğa içerisinde olacak projede, bahçe katları yeşillikler içerisinde açılacak.

Proje hakkında bilgi veren Torunoğlu A.Ş. yetkilileri, “Sizlerin ve ailenizin rahatlığı ve konforu için yüzme havuzundan, fitness salonuna, yürüyüş yollarından, çocuklarınızın gönül rahatlığıyla arkadaşlarıyla oynayıp eğlenecekleri oyun alanlarına kadar her şeyi tüm detayları ile sizler için düşündük, ayrıca sizlerin rahatlığı ve konforu için de kapalı otoparklarımız ile asansörlerimiz mevcuttur. 18 ayda tamamlayarak teslim etmeyi düşündüğümüz projemiz, İzmit merkeze 10 dakika, alışveriş merkezlerine ise 7-12 dakikalık uzaklıktadır. Tınaztepe proje bölgesindeki satış ofisimize gelerek gelecekteki sizin yeni yaşam alanınızla ilgili tüm detayları satış ekibi arkadaşlarımızdan alabilir ve lansmana özel fiyatlarımızdan ve ödeme koşullarından yararlanabilirsiniz” dediler.

