YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İnşaat sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnun

İnşaat sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnun

ANKARA HABERLERİ  | 18.03.2020 20:39 | Son Güncelleme

İNTES Başkanı Celal Koloğlu: - "Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynak süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacaktır" - "Küresel ekonomi açısından nakit akışlarının yavaşladığı, salgının tüm dünya için ağır faturalara yol açabileceği yeni bir dönemin eşiğindeyiz"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynağın süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacağını ifade etti.

Koloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin söz konusu virüsle ortaya çıkan süreci bugüne kadar başarıyla yürüttüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlıkların koordinasyon içerisinde aldıkları önlemlerin tüm dünyaya rol model olduğuna işaret eden Koloğlu, gecesini gündüzüne katıp çalışan tüm bakanlık personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Koloğlu, yeni tip koronavirüsün halk sağlığına yönelik risklerinin yanında hayatın olağan akışının bir parçası olan ekonomiyi de etkilediğini işaret ederek "2020 yılının ilk yarısının dünya ekonomileri için kayıp bir dönem olarak geçme olasılığı yüksektir. Küresel ekonomi açısından nakit akışlarının yavaşladığı, salgının tüm dünya için ağır faturalara yol açabileceği yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Ekonomiye dönük alınacak tedbirler ve destek paketleri bu süreçte büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek için hayata geçirilecek destek adımlarını çok değerli bulduklarını ifade eden Koloğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynak süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacaktır. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler bu süreçte her zamankinden daha değerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdamın muhafazası konusundaki vurgusu da çok önemlidir. Koronavirüsle mücadele kamu, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak topyekun yürütmemiz gereken bir mücadeledir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İNTES Başkanı Celal Koloğlu koronavirüs Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Kağıthane Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı anısına anlamlı video

Kağıthane Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı anısına anlamlı video

Enerji personeline arama kurtarma eğitimi

Enerji personeline arama kurtarma eğitimi

Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi

Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi

Malkara’da konteyner ev yandı

Malkara’da konteyner ev yandı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:02
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Aykut Eczanesi
Cankaya
Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Baykal Eczanesi
Yenimahalle
Tuzluçayır Eczanesi
Mamak
Mega Eczanesi
Mamak
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Saray Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.