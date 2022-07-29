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İnşaat Teknolojisi mezunları ne iş yapar? İnşaat Teknolojisi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

27.07.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat Teknolojisi bölümlerinden mezun olarak İnşaat teknikeri unvanına sahip olan bireyler, İnşaat Mühendislerine ve Mimarlarına, tasarım süreçlerinde ofis veya saha ortamında destek olurlar. İnşaat Teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?

İnşaat Teknolojisi mezunları ne iş yapar? İnşaat Teknolojisi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hızla gelişmeye devam eden inşaat sektörünün, ve yine inşaat sektörüyle bağlantılı, şehir tasarımının bir parçası olarak kentsel dönüşüm projelerinin giderek artmasıyla birlikte, İnşaat Teknikeri mezunlarına ihtiyaç hissedilmeye başlamıştır.

İnşaat Teknolojisi bölümü nedir?

İnşaat Teknolojisi bölümü üniversitelerin meslek yüksekokullarında okutulan 2 yıllık ön lisans programlı bir bölümdür. Bölümün amacı, bir inşaat sektöründe çalışan mühendislerin ve mimarların verdikleri işlerin verilen projeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için denetleyecek kişiler yetiştirmektir.

İnşaat Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İnşaat Teknolojisi bölümleri 2 yıllık ön lisans yani dört yarıyılı kapsayan bir eğitim müfredatına sahiptir. Çoğunlukla sayısal ağırlıklı ve bilgisayar uygulamalı derslerin müfredatına sahip olan bir bölümdür. İnşaat Teknolojisi bölümünü önlisans programı olarak başarıyla bitiren ve 4 yıllık mühendislik lisans bölümlerine DGS ile geçiş yapabilirler. Ön lisans programına dahil oldukları üniversitelerin ve geçiş yapmayı düşündükleri lisans programlarını incelemeleri, şartlarını öğrenmeleri önerilir.

İnşaat Teknolojisi bölümü dersleri

İnşaat teknolojisi bölümünde eğitim alan öğrenciler, meslek alanına donanımlı çıkabilmek için çok sayıda pratik ve teorik derslerle uzman kadrolar tarafından hazırlanırlar. İnşaat Teknolojisi bölümlerinde okutulabilecek dersler şunlardır;

  • Genel Matematik
  • Statik 1-2
  • Teknik Resim
  • Yapı Malzemeleri
  • Yapı Tesisatları
  • Bilgi İletişim Teknolojileri
  • Çevre Koruma
  • İletişim
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Mesleki Matematik
  • Beton Teknolojisi
  • Meslek Resmi
  • Mukavemet
  • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
  • Kalite Güvence Sistemi
  • Meslek Etiği
  • Betonarme
  • Bilgisayarla Destekli Çizim
  • Karayolu İnşaatı
  • Şantiye Organizasyonu
  • Yapı Onarım ve Güçlendirme
  • Zemin Mekaniği
  • İşletme Yönetimi
  • Prefabrik Yapılar
  • Su Temini ve İletimi
  • Arazi Ölçmeleri
  • Atık Sular
  • Bilgisayarla Destekli Tasarım
  • Proje Etüdü ve Uygulaması
  • Yapı Metrajı ve Maliyeti
  • Çelik Yapılar
  • Mesleki Uygulamalar

İnşaat Teknolojisi mezunları ne iş yapar?

İnşaat Teknolojisi mezunları mimar ve mühendislere iş alanında yardımcı olurlar. Mimar ve mühendislere sahada ve ofiste destek veren İnşaat teknikerleri, inşaat şirketleri, dekorasyon firmaları, mühendislik - mimarlık şirketleri, beton laboratuvarları, yapı denetim şirketleri gibi çok sayıda işletmede istihdam olanakları vardır.

İnşaat Teknolojisi mezunları iş imkanları

İnşaat Teknonojisi mezunlarının iş sahası çoğunlukla açık alanlardır. İnşaat Teknolojisi Teknikerlerinin genellikle mimarlar-mühendisler - teknisyenler ve işçiler arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. Sahanın tüm birimleriyle birlikte sağlıklı, engelsiz çalışmasını sağlayanlar inşaat teknikerleridir. Tüm koordinasyon sürecinin içinde sadece mesaj iletim görevleri yoktur.

Tasarlanan projelerin hayata geçiriliş aşamasında planlara uyum gösterip göstermediğini kontrol ederler. Projelerin yapım sürecinde sürekli kontrol halinde olarak inşaat için kullanılacak malzemelerin hesaplarını tutarlar.

İnşaat Teknolojisi mezunları nerelerde çalışır?

İnşaat teknolojisi mezunları özel ve kamu olmak üzere inşaat - yapı tasarım sektörüne ait çoğu alanda çalışabilirler. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir;

  • İnşaat şirketleri,
  • İl Özel İdareleri,
  • Yapı Denetim Şirketleri,
  • Bilgisayarlı çizim, tasarım yapan firmalar,
  • Yapı Malzeme Laboratuvarları vb
  • Karayolları Genel Müdürlüğü,
  • Belediye Başkanlıkları,
  • Mühendislik büroları,
  • Mimari Denetim Firmaları,
  • Dekorasyon Firmaları
  • Devlet Su İşleri (DSİ),
  • Mimarlık büroları,
  • Yapı İşleri Dairesi bulunan kurum ve kuruluşlar.

İnşaat Teknolojisi mezunlarının kamuda iş olanakları

İnşaat Teknolojisi mezunları da diğer alanlardan mezun olanlar gibi kamu personeli olarak çalışmak isterlerse, gerekli sınavlara girip, alanları için almaları gereken puanları tutturmaları gerekmektedir. İlk önceliği yani kamu personeli olma şartını tamamlayabilen İnşaat Teknolojisi mezunları Belediyelerin ilgili müdürlükleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında çalışma hakkına sahiptirler.

İnşaat Teknolojisi mezunlarının özel sektörde iş olanakları

İstihdamdaki olanaklarını özel sektörden yana kullanmak isteyen İnşaat Teknolojisi mezunları, inşaat şirketleri, mühendislik büroları, dekorasyon firmaları, mimarlık bürolar gibi proje destek - hesaplama ve takibini gerektirecek alanlarda istihdama katılım sağlarlar.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji
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