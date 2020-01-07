İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Malatya’da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yazıhan ilçesi Durucası Sürür yol emniyet ve kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde çalıntı olduğu tespit edilen 85 adet 8 milimetre çapında inşaat demiri ele geçirildi. Araçta bulunan ve inşaatlardan demirleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

