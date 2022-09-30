İnşaattan düşen işçi ile onu kurtarmaya çalışırken bayılan ağabeyi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te bir inşaatta çalışırken düşen işçi ile onu kurtarmak isterken baygınlık geçiren ağabeyi tedavi altına alındı.

Beşbinevler Mahallesi Kanyon Köprü mevkisinde bir inşaatta çalışan Hacı Selçuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden temel kazısının yapıldığı yere düştü.

Aynı inşaatta çalışan İsmail Selçuk, kardeşinin düştüğünü görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kardeşini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ağabeyi, henüz belirlenemeyen nedenle baygınlık geçirdi.

İnşaat alanına gelen sağlık ekipleri, işçileri hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise inşaat alanında inceleme yaptı.



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