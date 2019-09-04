'İnşallah bu hakem hataları...'

Kartal, aptığı açıklamada, transfer döneminin kapanmasıyla kadronun şekillendiğini ve yeni kurulan bir ekip gibi olduğunu söyledi.

Yeni kurulan ekibi bir araya getirmek, çalıştırmak ve kendi sistemini anlatmanın kolay bir şey olmadığını ancak çok çalıştıklarını belirten Kartal, "Çok çalışmayı seven, güçlü bir ekibe sahibiz. Çok çalışmayı seven bir oyuncu grubum var. Hep birlikte uyum içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

'İNŞALLAH ÜSTÜNE KOYARAK YOLA DEVAM EDERİZ'

Kartal, her maçın ayrı bir hikayesi olduğuna işaret ederek, "Her maça ayrı taktik ve felsefe ile hazırlanıyoruz; hem fiziksel olarak hem de taktik olarak. Oyuncularım da ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyor. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen 3 haftalık periyottan 7 puan ile ayrıldık. Bu camiamız adına güzel bir durum. İnşallah üstüne koyarak yola devam ederiz." diye konuştu.

Beşiktaş maçında spor kamuoyu tarafından çok tartışılan pozisyonlar olduğunu savunan Kartal, "N'Koudou'nun hem Orhan'a hem de kaleci Gökhan'a yaptığı hareketlerle iki kere oyundan atılması lazımdı ama atılmadı. Ruiz'in dirseği de kırmızı kart. Hatta Nill'e yaptığı hareketi içeride oluyor. VAR'a gitseler penaltı verilebilirdi ama vermedi. Sağlık olsun. Biz işimizi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.