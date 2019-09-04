SPOR

'İnşallah bu hakem hataları...'

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 04.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 3 haftada 7 puan toplayarak 4. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, 'Futbolun içerisinde olacağız. Tabii bu işlerin de bir limiti ve sınırı var. Bizim de limitimiz var. Sahanın içerisinde kalarak çok fazla sessiz kalmayız. İnşallah bu hatalar çok fazla Çaykur Rizespor aleyhine sürmez'dedi.

'İnşallah bu hakem hataları...'

Kartal, aptığı açıklamada, transfer döneminin kapanmasıyla kadronun şekillendiğini ve yeni kurulan bir ekip gibi olduğunu söyledi.

Yeni kurulan ekibi bir araya getirmek, çalıştırmak ve kendi sistemini anlatmanın kolay bir şey olmadığını ancak çok çalıştıklarını belirten Kartal, "Çok çalışmayı seven, güçlü bir ekibe sahibiz. Çok çalışmayı seven bir oyuncu grubum var. Hep birlikte uyum içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

'İNŞALLAH ÜSTÜNE KOYARAK YOLA DEVAM EDERİZ'

Kartal, her maçın ayrı bir hikayesi olduğuna işaret ederek, "Her maça ayrı taktik ve felsefe ile hazırlanıyoruz; hem fiziksel olarak hem de taktik olarak. Oyuncularım da ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyor. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen 3 haftalık periyottan 7 puan ile ayrıldık. Bu camiamız adına güzel bir durum. İnşallah üstüne koyarak yola devam ederiz." diye konuştu.

Beşiktaş maçında spor kamuoyu tarafından çok tartışılan pozisyonlar olduğunu savunan Kartal, "N'Koudou'nun hem Orhan'a hem de kaleci Gökhan'a yaptığı hareketlerle iki kere oyundan atılması lazımdı ama atılmadı. Ruiz'in dirseği de kırmızı kart. Hatta Nill'e yaptığı hareketi içeride oluyor. VAR'a gitseler penaltı verilebilirdi ama vermedi. Sağlık olsun. Biz işimizi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

'FUTBOLUN İÇERİSİNDE OLACAĞIZ'

Kartal, sahanın içerisinde kalmak istediklerini kaydederek, "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Futbolun içerisinde olacağız. Tabii bu işlerin de bir limiti ve sınırı var. Bizim de limitimiz var. Sahanın içerisinde kalarak çok fazla sessiz kalmayız. İnşallah bu hatalar çok fazla Çaykur Rizespor aleyhine sürmez." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde bütün planları kulübün ekonomik şartlarına göre yaptıklarına dikkati çeken Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir zaman bütçenin dışına çıkmadık. Hatta şu anda bütçenin altında kaldık. Gelir gider tablosuna göre Rizespor'a çok fazla para harcatmadan ve riskli transferlerden kaçınarak, faydalı olacağına inandığımız, karakterli genç oyuncuların üzerine gittik. Şu ana kadar da her şey doğru gibi gözüküyor. İnşallah devreye kadar 14 maçta istediğimiz puanları toplar, güzel, rahat bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Rizespor'u yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarı ile hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz ama hep beraber ekip olabilirsek başarabiliriz. Bize sahip çıkıldıkça biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." (AA)


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