''İnsan insana bunu yapar mı?'' Attığı çalım 3 milyondan fazla izlendi

Futbolun beşiği olarak adlandırılan Meksika'da oynanan Monterrey-Club Amerika maçı bir kez daha gündeme geldi. Monterrey'in 1-0 kazandığı maçta alınan 3 puandan çok Maximiliano Meza'nın çalımı konuşulmuştu. Sosyal medya hesapları Meza'nın çalımını Ronaldinho'ya benzetince bu olay tekrar patlak verdi. Kısa süre içinde 3.6 milyon kişinin izlediği bu video futbolseverlerin ilgisini çekti. Sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunan Türk taraftarlar hayranlıklarını dile getirdi.

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Monterrey futbolcusu Maximiliano Meza top taça tam çıkarken kayarak müdahaleyle topu oyunun içinde tuttu. Rakip oyuncunun yaklaştığını gören Meza ufak bir hamleyle meşin yuvarlağı rakibinin bacak arasından geçirerek çalım attı. Bu hareketi Ronaldinho'nun çalımlarını andırmasından dolayı kısa süre içinde gündem olan video 3.5 milyon izlendi.

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