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İnsan kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

19.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 10 düzensiz göçmeni kaçak yollarla Türkiye’ye sokarak insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü bir kişinin Suriye’den 10 düzensiz göçmeni Türkiye’ye kaçak yollardan soktuğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek göçmenlerin getirilebileceği noktalarda önlem aldı. Bir süre sonra polis D-400 karayolunda durduğu minibüste 10 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şahsı yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yapan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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