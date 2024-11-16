MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'İnsan pişman oluyor' demişti! Burcu Esmersoy'dan estetik iddialarına yanıt! Son noktayı koydu...

'İnsan pişman oluyor' demişti! Burcu Esmersoy'dan estetik iddialarına yanıt! Son noktayı koydu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.11.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yüzüne estetik yaptırdığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim son noktayı koydu.

'İnsan pişman oluyor' demişti! Burcu Esmersoy'dan estetik iddialarına yanıt! Son noktayı koydu...

Ünlü manken Burcu Esmersoy, 2023 yılının Eylül ayında önce İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girmişti. Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan ünlü isim her paylaşımı ile dikkat çekiyor. Güzelliği ve tarzıyla da gören herkesi büyülüyor.

1731743356305-burncu

48 yaşındaki güzel isim fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde ise yüzüne estetik yaptırdığı konuşuluyordu. O iddialara son noktayı koydu.

burcuesmersoyjpeg-RO7ADRNXQEWLie

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Snop Magazin'in haberine göre, Esmersoy, muhabirlerin "Yüzünüzde sanki bir değişim var" şeklindeki sözleri üzerine "Yüzüme asla işlem yaptırmam" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı. Kaşını incelttirdiği için ayrı bir pişmanlık duyduğunu söyleyen Esmersoy, daha önce botoks ve dolguya karşı olduğunu, göz kapağı ameliyatı yaptırdığını söylemişti.

g-8710-0CBu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt tabelası değişiyor!

Akaryakıt tabelası değişiyor!

Beşiktaş efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber! Eşi duyurdu! ''Yoğun bakıma alındı ama değerleri gün geçtikçe düzeliyor..."

Beşiktaş efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber! Eşi duyurdu! ''Yoğun bakıma alındı ama değerleri gün geçtikçe düzeliyor..."

Narin Güran cinayetinde ailenin yaptıkları inanılır gibi değil!

Narin Güran cinayetinde ailenin yaptıkları inanılır gibi değil!

İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e 'kayyum' ziyareti

İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e 'kayyum' ziyareti

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.