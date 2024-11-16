'İnsan pişman oluyor' demişti! Burcu Esmersoy'dan estetik iddialarına yanıt! Son noktayı koydu...

Ünlü manken Burcu Esmersoy, 2023 yılının Eylül ayında önce İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girmişti. Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan ünlü isim her paylaşımı ile dikkat çekiyor. Güzelliği ve tarzıyla da gören herkesi büyülüyor.

48 yaşındaki güzel isim fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde ise yüzüne estetik yaptırdığı konuşuluyordu. O iddialara son noktayı koydu.

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Snop Magazin'in haberine göre, Esmersoy, muhabirlerin "Yüzünüzde sanki bir değişim var" şeklindeki sözleri üzerine "Yüzüme asla işlem yaptırmam" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı. Kaşını incelttirdiği için ayrı bir pişmanlık duyduğunu söyleyen Esmersoy, daha önce botoks ve dolguya karşı olduğunu, göz kapağı ameliyatı yaptırdığını söylemişti.