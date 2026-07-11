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Ünlü şarkıcı Kader zor günler geçiriyor! Tüp mide ameliyatı oldu

"Adamım" şarkısıyla hafızalara kazınan sanatçı Kader Çetintürk, geçirdiği tüp mide ameliyatıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Kader zor günler geçiriyor! Tüp mide ameliyatı oldu
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Kader, yeniden operasyon geçirdi. Kader'in tüp mide ameliyatı olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Kader zor günler geçiriyor! Tüp mide ameliyatı oldu 1

Kader'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan şarkıcı Sevda Sevcan, "Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı, biliyorsunuz. Bu günler de geçecek canımın içi.

Ünlü şarkıcı Kader zor günler geçiriyor! Tüp mide ameliyatı oldu 2

Bunu da atlatacağız hep birlikte. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için, bir tanem. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı
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