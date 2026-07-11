MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı! Sebebi ortaya çıktı

Demet Şener, beş yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile yollarını ayırdı. Ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı.

Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı! Sebebi ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 2025'in Eylül ayında ayrılıp, Aralık ayında barıştığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile ilişkisine bir kez daha nokta koydu.

Çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı! Sebebi ortaya çıktı 1

Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden desteklemişti.

Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı! Sebebi ortaya çıktı 2

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Şener, "Ayrılığın bununla hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" cevabını verdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattıKayalığın üzerindeki meşhur ev satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı
'Asıl hocası ablası' deyince... Herkes onu merak etti'Asıl hocası ablası' deyince... Herkes onu merak etti

Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.