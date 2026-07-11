Demet Şener ile Tolga Arman ayrıldı! Sebebi ortaya çıktı

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 2025'in Eylül ayında ayrılıp, Aralık ayında barıştığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile ilişkisine bir kez daha nokta koydu.

Çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden desteklemişti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Şener, "Ayrılığın bununla hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" cevabını verdi.