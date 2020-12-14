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İnsanlar evlere kapanınca görev DKMP ekiplerine düştü

DÜZCE HABERLERİ  | 14.12.2020 09:19 | Son Güncelleme

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, haftasonu kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, haftasonu kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Kısıtlama nedeniyle insanlar evlerine kapanınca, aç kalan sokak hayvanlarını beslemek ise Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine düştü.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan karar gereği haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalarının 2.’ncisi uygulandı. Kısıtlama kapsamında 56 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olunca sokak hayvanlarını besleyecek kimse kalmadı. Aç kalan sokak hayvanlarının yardımına ise Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri koştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği haftasonu boyunca ekipler Düzce Merkez’de ve ilçelerde sokak hayvanlarının en yoğun bulunduğu bölgelere yem ve su bırakarak sokak hayvanlarını beslemeye çalıştı. Soğuk ve yağışlı havada montlarını, paltolarını giyerek sokağa çıkan ekipler; “Covid-19 salgın hastalığı sadece insanların hayatını değil sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bugün Şube Müdürlüğümüz ekiplerince can dostlarımıza mama takviyesi yapıldı” diyerek çalışmaları anlattılar.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca vatandaşlara da; “Bizlerde insan olmanın gereği olarak, amaçları sadece besin bularak hayatta kalmak olan bu anlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek bir kap su koymayı unutmayalım” çağrısı yaptılar.

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