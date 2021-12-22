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"İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödül töreni yapıldı

22.12.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRFAD İzmir Şubesi tarafından düzen törende 47 kişi ödüllendirildi

İZMiR (AA) - Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından Konak Beledyesinin katkılarıyla bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödül töreni yapıldı.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ndeki törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, insanların yaşarken de değerinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "İnsanlar Yaşarken de Anılmalı etkinliğini düzenleyenlere bir kez daha teşekkür etmek lazım. Marifet iltifata tabidir. İnsanları ödüllendirmek, teşvik etmek, motive etmek, onlardan daha güzel verim almaya vesile olacağı gibi arkadan gelenlere de örnek olur." dedi.

Köşger, İzmir spor camiasının, Türkiye’de spor gündemini belirleyen camialardan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Son dönemde yapılan işleri de görüyorsunuz. Göztepe Stadyumu, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu hizmete açıldı. Karşıyaka Stadyumu yapılacak. Spora ciddi yatırımlar var. İzmir bunu hak ediyor. Daha fazlasını da hak ediyor. Hep birlikte daha iyisini yapmamız lazım. İzmir spor camiasına hak ettiği eserleri kazandırmamız lazım. Bunun için de sporun birleştirici ruhunu yakalayıp, küçük hesapları, dedikoduyu bir kenara bırakıp hep birlikte her alanda olduğu gibi İzmir’in spor alanında da daha iyi bir yere gelmesi için çalışmamız lazım."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödül töreninin aslında çok önemli bir vefa etkinliği olduğunu söyledi.

TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da etkinliğin 23’üncü kez düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk sporunu ve futbolunu kalkındıracak hamleleri yapacak kurum ve kişilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Toplam 47 kişinin ödül aldığı törende Tokyo 2020'de paralel barda bronz, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanan Ferhat Arıcan ile Avrupa Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan Adem Asil'e "Dünya Avrupa Olimpiyat Şampiyonları Ödülü" verildi.

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