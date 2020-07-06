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“İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kaynaklı”

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’inin hayvan kaynaklı olduğunu belirterek tıp alanında tek sağlık çatısı altında toplanılması gerektiğini söyledi.Pasteur tarafından kuduz aşısının başarıyla kullanılmaya başlandığı güne (6 Temmuz 1885) ithafen, hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklara dikkat çekmek için bu günün Dünya Zoonoz Günü olarak kutlandığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, bu günde çeşitli etkinliklerle farkındalık sağlanmaya çalışıldığını söyledi.Başkan Şahin açıklamasında “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürmekte olan Covid-19 hastalığı da dahil olmak üzere, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kaynaklıdır.

“İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kaynaklı”

Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’inin hayvan kaynaklı olduğunu belirterek tıp alanında tek sağlık çatısı altında toplanılması gerektiğini söyledi.
Pasteur tarafından kuduz aşısının başarıyla kullanılmaya başlandığı güne (6 Temmuz 1885) ithafen, hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklara dikkat çekmek için bu günün Dünya Zoonoz Günü olarak kutlandığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, bu günde çeşitli etkinliklerle farkındalık sağlanmaya çalışıldığını söyledi.
Başkan Şahin açıklamasında “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürmekte olan Covid-19 hastalığı da dahil olmak üzere, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kaynaklıdır. Dünya genelinde, her yıl 3 milyona yakın insanın zoonoz hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklarla etkin mücadele ve bu hastalıklara karşı üst düzey korunma sağlayabilmek için tıp kavramını bölüp parçalamak yerine, tek sağlık çatısı altında birleştirmek gerekmektedir. Veteriner sağlık çalışanları ile beşeri sağlık çalışanlarının multidisipliner şekilde, bir arada, koordineli olarak çalışabileceği etkili kurumsal yapının bir an önce hayata geçirilip işlerlik kazandırılması kaçınılmaz hal almıştır. En kısa sürede gerekli çalışmaların yapılarak, tek sağlık kavramının soyut halden çıkarılıp, kurumsal bir yapıyla somutlaştırılmasını talep ediyoruz. Aksi halde, üzülerek belirtmeliyiz ki içerisinde bulunduğumuz bu pandemi maalesef son olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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