İnsansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" Samsun'da görücüye çıkacak

İLYAS GÜN - Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", Milli Mücadele şehri Samsun'da 30 Ağustos'ta görücüye çıkacak.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları yarın Samsun'da başlayacak.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ'de, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergilenecek.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, AA muhabirine, Bayraktar Kızılelma'nın Samsun'a getirildiğini söyledi.

İnsansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma"nın görücüye çıkarılmak için hazırlıklarının yapıldığını anlatan Kökçam, "Kızılelma bu yıl ilk defa milletimizle buluşmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl da uçuşu gerçekleştirilecek ve gerçekten bu ülke adına gurur veren bir tabloyla karşı karşıya kalmış olacağız. Gurur kaynağımız Kızılelma'yı alanımıza gelen herkesin görme fırsatı olacak." dedi.

TEKNOFEST'te birçok milli uçağın da sergileneceğine işaret eden Kökçam, "Burada Gökbey var, Hürkuş var, Akıncı var, Bayraktar TB2 var. Çok muhteşem hava gösterileri bizleri bekliyor. Türk Yıldızları, Solo Türk ve 'Milli Kanatlar'ın yani Türkiye'nin yerli ve milli üretilen araçlarının toplu uçuş gösterisi de olacak." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST KARADENİZ'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Milli Mücadele'nin başlatıldığı kent olan Samsun'da yapılacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Kökçam, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel bir envanter gösterisi olacak. Aslında hava gösterisi ve statik alanımızda da çok değerli uçaklarımız milletimizin karşısına çıkmış olacak." diye konuştu.

