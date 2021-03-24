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Instagram’a hızlı bir giriş yapan Engin Akyürek’ten yeni paylaşım

24.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, geçen gün sosyal medyaya giriş yaptı.

Instagram’a hızlı bir giriş yapan Engin Akyürek’ten yeni paylaşım

Engin Akyürek, hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayarak Instagram hesabı açmıtşı. Hesabını ilk açtığında 24 saatten kısa sürede 200 bin takipçiyi aşan Engin Akyürek, şimdiden iki paylaşım yaptı bile.

Engin Akyürek Instagram'da! &quot;Ben geldim&quot; notuyla paylaştıEngin Akyürek Instagram'da! "Ben geldim" notuyla paylaştı

Kedisi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Engin Akyürek, gönderisine, "Ben geldim" notunu düştü. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akyürek'in paylaşımı kısa sürede 37 binden fazla beğeni aldı.

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Vakit kaybetmeden yeni bir paylaşım daha yapan Engin Akyürek'in bu gönderisine de beğeni yağdı.

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Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek Instagram
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