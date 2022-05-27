Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Instagram'ın en cesur isimlerinden biri olan Serel Yereli, bu pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram'da 476 bin takipçisi olan fenomen, bu pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

SEREL YERELİ'DEN SÜTYENLİ POZ

Serel Yereli cesurlukta sınır tanımıyor.

Birbirinden cesur pozlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

Derin göğüs dekolteli pozlarının ardından bu defa sütyeniyle kamera karşısına geçti.

Yereli, cesur pozlarının yanı sıra tarzı ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor.

Müziğe ve tiyatroya küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Serel Yereli, 2016'da O Ses Türkiye'ye katılmış ancak ilk sezondan elenmişti.





