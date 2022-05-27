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Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

27.05.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde alan 26 yaşındaki Serel Yereli son zamanlarda paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Oyunculuk tecrübesinin yanı sıra şarkıcılık tecrübesi de bulunan Yereli, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Instagram'ın en cesur isimlerinden biri olan Serel Yereli, bu pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram'da 476 bin takipçisi olan fenomen, bu pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

SEREL YERELİ'DEN SÜTYENLİ POZ

Serel Yereli cesurlukta sınır tanımıyor.

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Birbirinden cesur pozlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Derin göğüs dekolteli pozlarının ardından bu defa sütyeniyle kamera karşısına geçti.

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Yereli, cesur pozlarının yanı sıra tarzı ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor.

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Müziğe ve tiyatroya küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Serel Yereli, 2016'da O Ses Türkiye'ye katılmış ancak ilk sezondan elenmişti.

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

Instagram fenomeni Seren Yereli sütyenli poz verdi!

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Serel Yereli Instagram
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