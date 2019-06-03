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Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 03.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile Liverpool arasında oynanan maçta sahaya girerek tüm dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski hayatının şokunu yaşadı.

İşte tarihi final sonrası yaşananlar...

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Tottenham finalinin en çarpıcı dakikaları, Rus model Kinsey Wolanski'nin sahaya girdiği anlardı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Tottenham finalinin en çarpıcı dakikaları, Rus model Kinsey Wolanski'nin sahaya girdiği anlardı.

Ünlü YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy'nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için sahaya atlayan Wolanski, kısa sürede dünyanın gündemine oturmayı başardı.

Ünlü YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy'nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için sahaya atlayan Wolanski, kısa sürede dünyanın gündemine oturmayı başardı.

Sahaya girmeden önce Instagram'da 350 bin civarında takipçisi olan Rus model, "Hayat yaşamak içindir, sonsuza dek hatırlayacağın çılgınca şeyler yap" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Sahaya girmeden önce Instagram'da 350 bin civarında takipçisi olan Rus model, "Hayat yaşamak içindir, sonsuza dek hatırlayacağın çılgınca şeyler yap" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bütün dünyada ses getiren bu hareket sonrasında Wolanski tutuklanırken daha sonra serbest bırakıldı.

Bütün dünyada ses getiren bu hareket sonrasında Wolanski tutuklanırken daha sonra serbest bırakıldı.

Takipçi sayısı yaklaşık 2.3 milyona ulaşan Wolanski'nin hesabı Instagram tarafından askıya alındı.

Takipçi sayısı yaklaşık 2.3 milyona ulaşan Wolanski'nin hesabı Instagram tarafından askıya alındı.

20 GÜN ÖNCE KAPADOKYA'DAYMIŞ

20 GÜN ÖNCE KAPADOKYA'DAYMIŞ

Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi.

2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi.

Restoran sahibi Aysel Yazgan (53), çiftin kendi mutfaklarını ziyaret ettiklerini ve olaydan sonra şaşkınlığını koruyamadığını ifade etti.

Restoran sahibi Aysel Yazgan (53), çiftin kendi mutfaklarını ziyaret ettiklerini ve olaydan sonra şaşkınlığını koruyamadığını ifade etti.

Yazgan, "Dün gece maçta sahaya çıktığını görünce şaşırdım. Hiç öyle birine benzemiyordu" dedi.

Yazgan, "Dün gece maçta sahaya çıktığını görünce şaşırdım. Hiç öyle birine benzemiyordu" dedi.

Wolanski'nin, Kapadokya manzarası eşliğinde sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştığı görüldü.

Wolanski'nin, Kapadokya manzarası eşliğinde sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştığı görüldü.

İşte Wolanski'nin Kapadokya fotoğrafları...

İşte Wolanski'nin Kapadokya fotoğrafları...

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı
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Anahtar Kelimeler:
Kinsey Wolanski Şampiyonlar Ligi

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