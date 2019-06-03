Instagram, Kinsey Wolanski'nin hesabını askıya aldı

Ünlü YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy'nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için sahaya atlayan Wolanski, kısa sürede dünyanın gündemine oturmayı başardı.

Sahaya girmeden önce Instagram'da 350 bin civarında takipçisi olan Rus model, "Hayat yaşamak içindir, sonsuza dek hatırlayacağın çılgınca şeyler yap" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.