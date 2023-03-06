Instagram modeli Demi Rose yine hayranlarını mest etti! "Çok kışkırtıcı"

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose Mısır turunda verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model vücudunu saran altın rengi çıtçıtlı bady'siyle hayranlarını mest etti.

İddialı tarzını "Tanrıça deneyimi, kendinizi ve kim olduğunuzu, ne olmak istediğinizi ve bunu nasıl yapacağınızı onurlandırmanızdır" notuyla paylaşan modele hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.



Demi Rose'un pozlarını görenler "Çok kışkırtıcısın", "Gerçek bir kraliçe" yorumlarında bulundu.

