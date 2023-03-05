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Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra kırmızı noktalı filmler..."

05.03.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman dalga konusu olan Tuğba Ekinci politikada yaşanan gelişmelere sessiz kalmadı. Ekinci "Bana oyunuzu verin" diyerek vaatlerini açıkladı.

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra kırmızı noktalı filmler..."

Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, İstanbul depremi yorumu sonrası seçim yorumuyla da dikkat çekti.

"İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm. Bilimsel değil. Sadece hisler" açıklaması yapan şarkıcı tepki çekmişti. Ekinci bu sefer de seçim gündemine dair paylaşım yaptı.

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"PARTİ KURUYORUM"

"Bana oyunuzu verin, parti kuruyorum" diyen Tuğba Ekinci paylaşımın devamında ise şu vaatlere yer verdi:

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"Hepinize söz RTÜK kalkacak. Gece 24.00'den sonra kırmızı noktalı filmler. Başka türlü telefonları bırakmayacaksınız."

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Sosyal medyada gündem olan şarkıcıya şoke eden yorumlar geldi. Takipçiler "Sen varsan 12'den sonra oyum sana" yazdı.

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Tuğba Ekinci sosyal medya

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