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Instagram sallayan güzel

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

Danimarka'da yaşayan ünlü model Katrina Maria, Manchester United formasıyla verdiği pozlar Instagram'ı salladı.

Manchester United taraftarı olan Katrina Maria, ilk kez tuttuğu takımın maçını izlemeye hazırlanıyor.

Katrina Maria ManU için geliyor

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Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor

Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor
Instagram'dan ManU formasını giyerek verdiği pozlarla tanınan Katrina, Chelsea ile oynanacak FA Cup finalini izleyeceğini duyurdu.
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Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor

Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor
İlk kez İngiltere'de Manchester United maçı izleyeceğini belirten 26 yaşındaki model, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
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Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor

Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor
Katrina Maria'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinin büyük ilgisini görüyor.
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Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor

Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor
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Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor

Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Katrina Maria Manchester United

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