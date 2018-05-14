Instagram sallayan güzel

Manchester United taraftarı olan Katrina Maria, ilk kez tuttuğu takımın maçını izlemeye hazırlanıyor.

2 / 5 Takipçilerinin büyük ilgisini görüyor

İlk kez İngiltere'de Manchester United maçı izleyeceğini belirten 26 yaşındaki model, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.