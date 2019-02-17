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Inter 2 - 1 Sampdoria

İTALYA HABERLERİ  | 17.02.2019 22:57 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da formsuz bir dönem geçiren ve kaptanı Icardi ile ayrılık noktasına gelen Inter, Sampdoria karşısında ilaç gibi bir galibiyet aldı.

Inter 2 - 1 Sampdoria

Inter'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada D'Ambrosio ve 78. dakikada Nainggolan kaydetti. Sampdoria'nın tek sayısı 76'da Gabbiadini'den geldi.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 46 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise 33 puanla 10. sırada kaldı.

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inter sampdoria

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