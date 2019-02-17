Inter 2 - 1 Sampdoria

Inter'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada D'Ambrosio ve 78. dakikada Nainggolan kaydetti. Sampdoria'nın tek sayısı 76'da Gabbiadini'den geldi.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 46 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise 33 puanla 10. sırada kaldı.
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