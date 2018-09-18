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Inter 2 - 1 Tottenham (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Inter'den Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İnter, 1-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Inter 2 - 1 Tottenham (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi B grubunda Inter, sahasında Tottenham'ı 1-0'dan geri gelerek Icardi ve Vecino'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Tottenham ikinci yarıya golle başladı. 53. dakikada Min Son asistini iyi değerlendiren Eriksen skor perdesini açan isim oldu.

Dakikalar 85'i gösterene kadar maç bu şekilde bitecek derken, İnter adeta geri döndü. Asamoah'ın ortasında gelişine muhteşem bir vuruş yapan İcardi, skoru eşitleyen golü kaydetti.

Golün ardından Tottenham kalesini abluka altına alan Çizme ekibi, 90. dakikada korner kazandı. Kullanılan kornere iyi yükselen de Vrij, içeriye doğru topu indirdi. Doğru zamanda doğru yerde olan Vecino, net bir vuruş yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

Son 5 dakikada bulduğu gollerle maçı kazanan İnter, B Grubu'na galibiyetle başlarken, 3 puana çok yakın olan Tottenham, ilk hafta sonunda İtalya'dan puansız ayrıldı.

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Şampiyonlar Ligi inter Tottenham

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