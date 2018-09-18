Inter 2 - 1 Tottenham (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi B grubunda Inter, sahasında Tottenham'ı 1-0'dan geri gelerek Icardi ve Vecino'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Tottenham ikinci yarıya golle başladı. 53. dakikada Min Son asistini iyi değerlendiren Eriksen skor perdesini açan isim oldu.

Dakikalar 85'i gösterene kadar maç bu şekilde bitecek derken, İnter adeta geri döndü. Asamoah'ın ortasında gelişine muhteşem bir vuruş yapan İcardi, skoru eşitleyen golü kaydetti.

Golün ardından Tottenham kalesini abluka altına alan Çizme ekibi, 90. dakikada korner kazandı. Kullanılan kornere iyi yükselen de Vrij, içeriye doğru topu indirdi. Doğru zamanda doğru yerde olan Vecino, net bir vuruş yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

Son 5 dakikada bulduğu gollerle maçı kazanan İnter, B Grubu'na galibiyetle başlarken, 3 puana çok yakın olan Tottenham, ilk hafta sonunda İtalya'dan puansız ayrıldı.

