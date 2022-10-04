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Inter Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Barcelona maçı hangi kanalda?

04.10.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Inter Barcelona takımlarının maçı merakla bekleniyor. Inter, Barcelona'ya rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının yalnızca ikisini kazanmıştı. Şimdi ise iki ekibin mücadelesinin tarih ve saati merka ediliyor. Peki Inter Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Barcelona maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Inter Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Barcelona maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi tarihinde Inter'in en fazla mağlup olduğu takım olan Barcelona, bugün uzun süre sonra Inter ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünde mağlup olmuş olan Barcelona, daha önce gerçekleştirdiği 25 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bırakmış oldu. Peki Inter Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

INTER BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Barcelona maçı bu akşam gerçekleşecek ve saat 22:00'da başlayacak. İlgiyle takip edilen mücadele EXXEN dijital platformundan canlı şekilde yayınlanacak. Barcelona'yı çalıştıran Xavi, bordo-mavi takımın başındaki ilk iki dış saha maçından mağlup ayrılan ikinci teknik direktör olmuştu.

Xavi, kariyerinde Inter'e Giuseepe Meazza'da konuk olduğu üç Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılamamıştı. Barcelona ile oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Edin Dzeko, turnuva tarihinde İspanyol ekibine karşı dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci oyuncu olmak isteğini sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında top taşımalarının ardından Ousmane Dembele'den daha fazla şut pası vermiş olan oyuncu ise Khvicha Kvaratskhelia olmuştu.


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