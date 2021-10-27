Inter, Berkan Kutlu'nun peşinde!

Galatasaray 'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmeyi başardı. Son günlerde adı Borussia Dortmund ile anılan Berkan Kutlu için Inter'in de devrede olduğu iddia edildi.

Calciomercatonews'in özel haberinde Berkan Kutlu'yu yakından takip ettiği aktarıldı. Inter'in futbol direktörleri Beppe Marotta ve Piero Ausilio'nun bizzat Berkan için devrede oldukları iddia edilmekte.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ İZLEDİLER

Inter'in gözlemcilerinin ise Galatasaray'ın Beşiktaş 'a 2-1 kaybettiği derbiyi Berkan Kutlu için bizzat yerinde izledikleri belirtilmekte. Berkan Kutlu'nun menajerinin Merih Demiral'ın da temsilciliğini yapan Cenk Melih Yazıcı olması ve Berkan'ın İsviçre doğumlu bir oyuncu olmasının transfer adına avantajlı noktalar olarak görüldüğü aktarılmakta.

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 7'si UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 15 maça çıktı. Berkan, 15 maçın tamamına ilk 11'de başlarken Galatasaray'da gösterdiği performans ile de ilk kez Norveç karşısında A Milli Takım formasını da giymeyi başardı.

