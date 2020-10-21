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Inter'de Achraf Hakimi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

İTALYA HABERLERİ  | 21.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mönchengladbach maçı öncesi Achraf Hakimi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Inter'de Achraf Hakimi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Inter'de Achraf Hakimi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu akşam oynanacak Mönchengladbach maçı öncesi kötü haberle sarsılan Inter yönetimi, yıldız oyuncuyu kadrodan çıkarttı.

Koronavirüs testi negatife dönene kadar evine gönderilen Hakimi'nin yanında tüm takıma koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.

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