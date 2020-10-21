Inter'de Achraf Hakimi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Inter'de Achraf Hakimi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu akşam oynanacak Mönchengladbach maçı öncesi kötü haberle sarsılan Inter yönetimi, yıldız oyuncuyu kadrodan çıkarttı.
Koronavirüs testi negatife dönene kadar evine gönderilen Hakimi'nin yanında tüm takıma koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.
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