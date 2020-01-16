İnter'den 2 büyük transfer birden

Serie A'da şampiyonluk yarışını sürdüren İnter, Antonio Conte ile değişime devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Milano ekibi, İngiltere Premier Lig'den Olivier Giroud ve Ashley Young transferlerini bitirmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınında son olarak yer alan haberlere göre İnter, Chelsea'den Olivier Giroud ve Manchester United'dan Ashley Young'ın transferini tamamladı.
İnter'in Giroud için bonuslarla beraber 6.5 milyon euro, Ashley Young için ise 1.5 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacağı kaydedildi.
İnter, 19. haftası tamamlanan Serie A'da Juventus'un 2 puan gerisinde 46 puan ile 2. sırada yer alıyor.
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