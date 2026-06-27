Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sürpriz karar!

Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Serie A devi Inter'in, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği öne sürülürken, deneyimli orta sahanın mevcut kontratını tamamlayarak kulüpten ayrılmasının beklendiği belirtildi.

INTER'DEN YENİ SÖZLEŞME KARARI

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile kontrat uzatma planını rafa kaldırdı. Daha önce tarafların yeni bir anlaşmaya yakın olduğu yönünde çıkan iddiaların aksine, kulübün bu düşünceden vazgeçtiği ifade edildi.

YENİ SEZONDA TAKIMDA KALACAK

Buna rağmen Inter'in milli futbolcuyla yollarını ayırma gibi bir planı bulunmuyor. Kulübün istediği seviyede bir transfer teklifinin gelmemesi nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezonda da Inter formasını giymesi bekleniyor.

2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusunun, kontratının sonuna kadar İtalyan ekibinde kalacağı ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisini eline alarak serbest oyuncu statüsüne geçeceği öne sürüldü.

TÜRKİYE İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için özellikle Fenerbahçe cephesinden önemli iddialar ortaya atılmıştı. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçim vaatleri arasında da milli futbolcunun ismi yer alırken, seçim sürecinin ardından bu ihtimalin zayıfladığı konuşuluyor.