Önce Inter sonra Milan'ı şampiyon yaptı! Hakan Çalhanoğlu'nun laneti sosyal medyada gündem oldu

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yaşadığı talihsizlikler sosyal medyada adeta gündem yarattı. 2020-2021 sezonunda Milan'da forma giyen ve olağanüstü işler yapan Çalhanoğlu, Inter'e takılmış ve şampiyonluğu tadamamıştı. Bu yıl ise Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, yine talihsiz bir durum yaşadı.
Geçtiğimiz yıl Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, güzel bir sezon sergilemiş fakat Inter 11 yıl aradan sonra İtalya'da şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yıl ise lanet Inter'e bulaştı. Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan Inter'e transfer oldu ve Milan 11 yıl aranın ardından bu yıl lig şampiyonluğuna ulaştı. Sosyal medyada yaşanan bu olay sonrası 'Hakan Çalhanoğlu laneti" olarak adlandırıldı.
Önce Milan'da forma giyip Inter'in şampiyon olması, daha sonra ise Inter'de forma giyip Milan'ın şampiyon olmasıyla Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı adeta salladı. 2 sezonda da inanılmaz bir performans sergileyen ve lige damga vuran Çalhanoğlu'nun talihsizliğiyle alakalı sosyal medyada birçok yorum yapıldı.
İşte sosyal medyada konuyla alakalı yapılan bazı yorumlar;
Okuyucu Yorumları 0 yorum