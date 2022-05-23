Önce Inter sonra Milan'ı şampiyon yaptı! Hakan Çalhanoğlu'nun laneti sosyal medyada gündem oldu

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yaşadığı talihsizlikler sosyal medyada adeta gündem yarattı. 2020-2021 sezonunda Milan'da forma giyen ve olağanüstü işler yapan Çalhanoğlu, Inter'e takılmış ve şampiyonluğu tadamamıştı. Bu yıl ise Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, yine talihsiz bir durum yaşadı.

GEÇEN YIL INTER'İ, BU YIL MİLAN'I ŞAMPİYON YAPTI

Geçtiğimiz yıl Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, güzel bir sezon sergilemiş fakat Inter 11 yıl aradan sonra İtalya'da şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yıl ise lanet Inter'e bulaştı. Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan Inter'e transfer oldu ve Milan 11 yıl aranın ardından bu yıl lig şampiyonluğuna ulaştı. Sosyal medyada yaşanan bu olay sonrası 'Hakan Çalhanoğlu laneti" olarak adlandırıldı.

TALİHSİZLİKLER ÜST ÜSTE GELDİ

Önce Milan'da forma giyip Inter'in şampiyon olması, daha sonra ise Inter'de forma giyip Milan'ın şampiyon olmasıyla Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı adeta salladı. 2 sezonda da inanılmaz bir performans sergileyen ve lige damga vuran Çalhanoğlu'nun talihsizliğiyle alakalı sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

İşte sosyal medyada konuyla alakalı yapılan bazı yorumlar;



Hakan Çalhanoğlu Milan'a gitti İnter, İnter'e gitti Milan şampiyonluğu gördü ben misin be hakan çalhanoğlu

Bugün milan forması giyerken 11 yıl sonra inter şampiyonluğu, inter forması giyerkende 11 yıl sonra milan şampiyonluğu gören hakan calhanoğlu gibi uyandım

Milan ve İnter 11 yıl aradan sonra şampiyon oldular. Şampiyon olmak istiyorsan al Hakan Çalhanoğlu'nu oynat. 1 yıl bir sonraki sene garanti şampiyonsun

Hakan Çalhanoğlu'nu inşallah gs almaz adam uğursuz ben fener şampiyonluğu görmek istemiyorum

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelmeli bir şey denicez

Hakan Çalhanoğlu, Milan'daydı Inter şampiyon oldu. Inter'e gitti, Milan şampiyon oldu. Nasıl Galatasaraylı anlamadım. Bu bildiğin Fenerbahçe şanssızlığı

Hakan çalhanoğlu her iki takımda da oynadığında rakiplerini 11 yıl aradan sonra şampiyon yaptı. Çok büyük Kralsın



