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Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz için İtalyan devi Inter yeni bir teklifte bulundu.

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Devre arasında Maicon için rakam isteyen ama Galatasaray'ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, bu kez de Serdar Aziz'e talip oldu. İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor. İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray serdar aziz inter Spor Toto Süper Lig serie a

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