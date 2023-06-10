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Inter ile Manchester City maçını 1.5 milyara yakın insan izleyecek! Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da turist yoğunluğu var...

10.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için İstanbul'a geldiklerini ve sezonu bu kupayla kapamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Dev maç için İstanbul'a akın eden turistler, İstanbul'daki tüm otelleri doldurdu.

Inter ile Manchester City maçını 1.5 milyara yakın insan izleyecek! Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da turist yoğunluğu var...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı. Manchester City de son antrenmanını aynı sahada tamamladı.

BASINA AÇIK ŞEKİLDE 1 SAAT SÜRDÜ

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi son antrenmanını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde gerçekleşen antrenmanın tamamı basına açık şekilde 1 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular orta alanda streching ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, dar alanda top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise savunma ve hücum oyuncuları ayrı ayrı duran top organizasyonu çalıştı.

OTELLER DOLDU TAŞTI

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İstanbul’da Şampiyonlar Ligi Finali için otellerin çoğu doldu. Olimpiyat stadyumuna yakın otellerde bir kişilik bile yer bulunamıyor. Turistlerin ortalama kişi başı 2000 euro harcama yapacağı hesaplandı.

FIYATLAR 4 KAT ARTTI

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Atatürk Olimpiyat Stadyumuna yakın otellerin geceliği 50 euro'dan 200 euro'ya çıktı. Bu olaya rağmen yakın çevrede bir tane bile boş otel kalmadı.

1.5 MİLYARA YAKIN KİŞİ İZLEYECEK

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında geçecek mücadeleyi dünyada yaklaşık 1.5 milyara yakın kişi izleyecek.

KUPAYI İLK KEZ BİR TÜRK KAZANACAK

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Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan biri bu akşam kupayı kazanacak. Daha önce hiçbir Türk futbolcunun kazanmadığı bu kupa bir ilke imza atmış olacak.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNLEMİ

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 22.00'de Başakşehir İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı oynanacağı için yarın program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"TEM Kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM Kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise TEM Kuzey yan yol ve Olimpiyat Stadı Kayaşehir yolu olarak belirlendi.

MUHTEMEL 11

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Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland.


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