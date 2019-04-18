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Inter İlkay Gündoğan'ı alamazsa, Eljif Elmas'a teklif yapacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Inter'de transfer listesinin ilk sırasında Manchester City'den İlkay Gündoğan var. Sürpriz ise Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas...

Inter İlkay Gündoğan'ı alamazsa, Eljif Elmas'a teklif yapacak

İtalya Serie A takımlarından Inter, gelecek sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Inter'in transfer listesinin ilk sırasında Manchester City ile sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan İlkay Gündoğan var. İngiliz ekibiyle sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Türk asıllı Alman oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

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Ancak İlkay Gündoğan transferinde en büyük sorun, futbolcunun istediği maaş. İlkay'ın Inter'den yıllık 9 milyon euro maaş talep ettiği kaydedildi. Inter ise bu kadar yüksek rakamlara çıkamayacağını söylese de pazarlıklar devam edeceğe benziyor.

ELJIF ELMAS'A 15 MİLYON EURO

Öte yandan Inter, İlkay Gündoğan transferi olmazsa plase olarak Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı düşünüyor. Eljif'in Makedon doğumlu olması nedeniyle İtalya'da zorlanmayacağını yazan İtalyan basını, bu transfer için Inter'in Fenerbahçe'ye 15 milyon euro (98 milyon TL) vermeyi düşündüğünü iddia etti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 2 gol atan 19 yaşındaki orta sahanın, henüz en iyi seviyesine gelmediği ve potansiyelinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Eljif Elmas

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