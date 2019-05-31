Inter'in Arda Turan transferine onay vermediği iddia edildi

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeyi bile düşündüğü belirtildi.
BAŞAKŞEHİR GELECEK SEZON DÜŞÜNMÜYOR
Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor. Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı.
Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı. Çizme basını, Arda Turan'ın Inter'e transferinin gerçekleşmeyeceğini, İtalyan ekibinin transfere onay vermediğini yazdı.
PİYASA DEĞERİ ÇOK DÜŞTÜ
Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.
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