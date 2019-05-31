SPOR

Inter'in Arda Turan transferine onay vermediği iddia edildi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 31.05.2019 20:10 | Son Güncelleme

Barcelona'nın satış listesine koyduğu ve adı Beşiktaş ile de anılan Arda Turan'ın Inter'e de transfer olabileceği iddiası gündeme düştü. Ancak Inter'in transfere onay vermediği yazıldı.

Inter'in Arda Turan transferine onay vermediği iddia edildi

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeyi bile düşündüğü belirtildi.

BAŞAKŞEHİR GELECEK SEZON DÜŞÜNMÜYOR

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor. Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı. Çizme basını, Arda Turan'ın Inter'e transferinin gerçekleşmeyeceğini, İtalyan ekibinin transfere onay vermediğini yazdı.

PİYASA DEĞERİ ÇOK DÜŞTÜ

Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir inter barcelona

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cok havalandın arda havan bitti
ARDA TURAN ARTIK EMEKLİ OLMALI EMRE DE DAHİL
seneye piyasa değeri 15 TL
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