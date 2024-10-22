Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da istedikleri sonuçları aldıklarını, bu şekilde devam ederek 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi arzuladıklarını söyledi.

İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda farklı kültürler arasında örnek bir bağ kurması sebebiyle ödüle layık görülen Çalhanoğlu, takımı Inter'in Serie A'nın 8. haftasında Roma ile başkentte yaptığı maç için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

''İNŞALLAH HEP BÖYLE GÜZEL TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIRIM''

Ödülü aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, "Ödül benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah sizleri hep böyle güzel temsil etmeye çalışırım. Kişiliğim ve karakterimle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak amacıyla bu ödüle layık görülmüş olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Hakkında çıkan transfer söylentileri hatırlatılan ve Inter'de kalıp kalmayacağı sorunu ise Hakan Çalhanoğlu, "Evet, sözleşmem var. Devam." yanıtını verdi.