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Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 14:37
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İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için son günlerde transfer iddiaları ortaya atılırken tecrübeli oyuncudan bu konulara ilişkin bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da istedikleri sonuçları aldıklarını, bu şekilde devam ederek 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi arzuladıklarını söyledi.

İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda farklı kültürler arasında örnek bir bağ kurması sebebiyle ödüle layık görülen Çalhanoğlu, takımı Inter'in Serie A'nın 8. haftasında Roma ile başkentte yaptığı maç için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

''İNŞALLAH HEP BÖYLE GÜZEL TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIRIM''

hakan

Ödülü aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, "Ödül benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah sizleri hep böyle güzel temsil etmeye çalışırım. Kişiliğim ve karakterimle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak amacıyla bu ödüle layık görülmüş olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

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Hakkında çıkan transfer söylentileri hatırlatılan ve Inter'de kalıp kalmayacağı sorunu ise Hakan Çalhanoğlu, "Evet, sözleşmem var. Devam." yanıtını verdi.

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