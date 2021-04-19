SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Inter'in serisini Napoli noktaladı

Inter'in serisini Napoli noktaladı

19.04.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı ve 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Inter'in serisini Napoli noktaladı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Inter deplasmanda Napoli ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Napoli, Handanovic'in 36. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Inter'e beraberliği getiren golü 55. dakikada Eriksen kaydetti.

Bu sonucun ardından 11 maçlık galibiyet serisi sona eren Inter puanını 75 yaptı ve bitime 7 hafta kala Milan ile puan farkı 9'a indi. Son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan Napoli ise 60 puana yükselerek, 4. sıradaki 62 puanlı Juventus'un arkasından 5. sırada kaldı.

Serie A'nın 32. haftasında Inter deplasmanda Spezia ile karşılaşacakken, Napoli ise evinde Lazio'yu konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.